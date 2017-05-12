Сергей Шубенков рассказал, как прошел в «Бессмертном полку» в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 08:46

Сергей Шубенков рассказал, как прошел в «Бессмертном полку» в Барнауле

Сергей Шубенков рассказал, как прошел в "Бессмертном полку" в Барнауле

Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в Барнауле

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в столице Алтайского края. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«В 41-м году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все «военные истории» из него приходилось буквально вытаскивать — молчал как партизан», — написал Шубенков на своей странице в сети.

Отметим, что 13 мая барнаульский легкоатлет после полутора лет дисквалификации возвращается в большой спорт. Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Шанхае подтвердили, что 13 мая одним из участников соревнований станет действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 08:46
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