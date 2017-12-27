Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае‍

mavit
Автор: mavit Декабрь 27, 2017 17:45

Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае‍

Итоги конкурса подвели в краевом управлении спорта и молодежной политики

Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае‍

Лучшим спортсменом Алтайского края в 2017 году стал легкоатлет Сергей Шубенков.

Тренер спортсмена Сергей Клевцов стал лучшим в своей номинации.

По итогам конкурса, среди лучших спортсменов: тхэквондист Альберт Гаун, стрелок Сергей Каменский, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев, борец Виталий Щур и волейболист Сергей Брагин.

Напомним, Шубенков взял серебро на чемпионате мира и победил в финале «Бриллиантовой лиги».

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mavit
Автор: mavit Декабрь 27, 2017 17:45
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  • Лена

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