Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае‍

Итоги конкурса подвели в краевом управлении спорта и молодежной политики

Лучшим спортсменом Алтайского края в 2017 году стал легкоатлет Сергей Шубенков.

Тренер спортсмена Сергей Клевцов стал лучшим в своей номинации.

По итогам конкурса, среди лучших спортсменов: тхэквондист Альберт Гаун, стрелок Сергей Каменский, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев, борец Виталий Щур и волейболист Сергей Брагин.

Напомним, Шубенков взял серебро на чемпионате мира и победил в финале «Бриллиантовой лиги».