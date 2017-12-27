Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае‍

Итоги конкурса подвели в краевом управлении спорта и молодежной политики
Лучшим спортсменом Алтайского края в 2017 году стал легкоатлет Сергей Шубенков.
Тренер спортсмена Сергей Клевцов стал лучшим в своей номинации.
По итогам конкурса, среди лучших спортсменов: тхэквондист Альберт Гаун, стрелок Сергей Каменский, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев, борец Виталий Щур и волейболист Сергей Брагин.
Напомним, Шубенков взял серебро на чемпионате мира и победил в финале «Бриллиантовой лиги».
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Лена
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