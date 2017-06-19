Сергей Шубенков стал вторым на очередном этапе «Бриллиантовой лиги»

Старт прошел в шведском Стокгольме

Фото: Sports.ru

Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. До этого барнаулец был пятым в Шанхае и третьим в Риме.

Соревнования прошли 18 июня. Как сообщает сайт «Лёгкая атлетика России», забег останавливали дважды: за фальстарты были дисквалифицированы победитель зимнего чемпионата Европы-2017 (60 м с барьерами) британец Эндрю Поцци и южноафриканец Антонио Алкана, имеющий в этом сезоне результат 13,11 секунды.

Действующий чемпион мира, рекордсмен России Сергей Шубенков на сей раз старт не проспал и всю дистанцию бежал плечом к плечу с серебряным призёром Олимпийских игр – 2016 Орландо Ортегой, который недавно сменил кубинское гражданство на испанское. В итоге все решилось на самом финише, где Ортега на 0,01 секунды был быстрее. Шубенков взял серебро с результатом 13,10, а ведь это лишь третий его старт в сезоне.

«По сезону добавляю, уверенность приходит, отрыв до Ортеги убывает. Пока всё правильно. В этот раз обидно, конечно, было проиграть «сотку», причём на самом финише, но забег выдался прямо-таки шальной. Два фальстарта, ветер гулял, но ни этим ли прекрасна наша атлетика?! Дальше, надеюсь, будет ещё быстрее», — сказал после забега сам Сергей Шубенков.