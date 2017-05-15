Сергей Шубенков впервые за долгое время выступил на соревнованиях

Легкоатлет занял пятое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков занял пятое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Для спортсмена это стало первым за долгое время выступлением на международных соревнованиях из-за дисквалификации ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики).

Сергей, недавно получивший индивидуальный допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), выступал на соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В ноябре 2015 года Совет IAAF принял решение о приостановлении членства Всероссийский федерации лёгкой атлетики в этой организации, а российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой IAAF на неопределённый срок. Однако в апреле 2017 года Сергей Шубенков и еще девять российских легкоатлетов получили индивидуальные допуски на международные соревнования. Ограничения касались только того, что решение о допуске к участию спортсменов должны были принимать организаторы соревнований.

В Шанхай Сергей Шубенков прилетел после небольшого мастер-класса, который он дал для китайских школьников. Организаторы собрали на турнире отличный состав. В Шанхай прилетели действующий обладатель мирового рекорда Арис Мерритт и чемпион мира – 2013 Давид Оливер из США, олимпийский чемпион – 2016 Омар Маклеод и бронзовый призёр ОИ-2012, серебряный призёр ЧМ-2015 Хансл Парчмент с Ямайки, обладатель серебряной медали ОИ-2016 Орландо Ортега, чемпион Азиатских игр китаец Си Венцзюнь, а также американец Джеф Портер и немец Грегор Трабер.

Сергей Шубенков стартовал по четвёртой дорожке в окружении двух ямайских спринтеров. Барнаулец на старте отставал от Прачмента и Маклеода, но на второй половине дистанции ускорился и на финише даже поборолся за призовую позицию. В итоговом протоколе Шубенков занял пятое место с результатом 13,35 секунды. Отметим, что такое же место барнаульский спортсмен занял в Шанхае два года назад, а позже Шубенков выиграл титул чемпиона мира.

«Мы идем по графику 2015 года – тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте пришел к финишу первым. Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат», – сказал после забега тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.

Сам же легкоатлет рассказал о том, как прошел первый старт после допуска до международных стартов.

«Полтора часа просидел на допинг-контроле. Меня взяли впервые за шесть лет на «Бриллиантовой лиге»! Раньше я упрашивал организаторов, чтобы меня проверили, но они упорно отказывали мне в этом. Только иногда говорили: «Позовите, пожалуйста, Александра Менькова». На всех этапах, на которых мы побывали с Сашей, его брали всегда, а меня – ни разу. Так что я сегодня впервые сдал допинг-контроль на «Лиге». Хотя очень хотелось в гостиницу, потому что я был сильно голоден.

Ночью спал нормально. Мандраж перед стартом, конечно, небольшой присутствовал, но я больше получал удовольствие от того, что делаю. Так давно не было этого ощущения, когда рядом с тобой такие ребята.

Организаторы поставили меня на четвертую дорожку рядом с Маклаудом, видимо, ожидая нашего соперничества. Но пока время не пришло, хотя я уверен, что все впереди.

Сил у меня вагон, но надо разбежаться, поэтому надо стартовать и стартовать как можно больше», – сказал Шубенков.

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» состоится 27 мая в американском Юджине.

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