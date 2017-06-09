Сергей Шубенков завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

До этого в Шанхае барнаулец был только пятым

Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме с лучшим результатом сезона в России. До этого в Шанхае барнаулец был только пятым.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики России, соревнования прошли в четверг, 8 июня. Сергей Шубенков пробежал дистанцию 110 метров с барьерами за 13,21 секунды. Победителем стал американец Арис Мерритт — 13,13. Вторым финишировал представитель Испании Орландо Ортега — 13,17. Правда, отсутствовал олимпийский чемпион и лидер мирового сезона Омар Маклеод с Ямайки.

Шубенков, стартовавший по четвертой дорожке, «проспал» старт и много проигрывал лидерам на середине дистанции. Но затем так мощно отработал вторую половину, что третьим пересек финишный створ, улучшив результат Шанхая на 14 сотых секунды – 13.21 (-0.3).

«В целом забег получился неплохим – третье место в очень сильной компании, хоть и без Маклеода, лучший личный результат в сезоне. Сильно провалил старт, первые три барьера любовался спинами соперников, но бодрый финиш говорит о том, что мы правильно тренируемся, просто еще не все успели сделать. Следующий старт у меня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме 18 июня», — приводит федерация слова легкоатлета Сергея Шубенкова.

Отметим, что до этого барнаулец пропустил второй этап престижнейшей лиги, который прошел в американском Остине. Нашему спортсмену неожиданно отказали в получении визы.