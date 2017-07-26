Сергею Шубенкову запретили слушать и использовать гимн РФ на соревнованиях

Спортсмену запретили ассоциировать себя с Россией на чемпионате мира в Лондоне

Российским спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне запрещено использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. О таких мерах ТАСС рассказал действующий победитель первенства планеты в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков</strong>.

«Правила крайне жесткие: нельзя ни форму, ни сумки, ни косметику, резинки, браслеты тоже. Даже татуировки, которые залепят скотчем. Рингтон на телефон в виде гимна тоже нельзя. Это все звучит глупо, но в логику Международной ассоциации легкоатлетических федераций вполне вписывается», — сказал Шубенков, добавив, что, по его мнению, делается все, чтобы России не было в международной легкой атлетике.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Допуск на первенство планеты на данный момент имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.

Напомним, что перед отъездом в Лондон Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели встречу с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Глава региона вручил спортсмену и его тренеру памятные значки с гербом региона и пожелал удачи в Лондоне.

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков сейчас выступает под нейтральным флагом. 3 июля он в рамках седьмого этапа «Бриллиантовой лиги», который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.

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