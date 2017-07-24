Шахматист из Челябинска победил на Кубке губернатора Алтайского края

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 17:45

Шахматист из Челябинска победил на Кубке губернатора Алтайского края

Шахматист из Челябинска победил на Кубке губернатора Алтайского края

В турнире участвовали 120 шахматистов со всей страны

Завершился шахматный фестиваль «РАПИД Гран-при России – Кубок губернатора Алтайского края», который проходил в Барнауле с 21 по 23 июля. В престижном турнире участвовали 120 шахматистов из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике Алтайского края.

Среди них 9 международных гроссмейстеров и 20 мастеров. В частности, вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский (США), чемпион России 2014 года по классическим шахматам среди мужчин Игорь Лысый, Андрей Белозеров (Томск) и другие. 

Напомним, турнир проходил по швейцарской системе. Победу одержал гроссмейстер Игорь Лысый, представляющий Челябинскую область, набравший в 11 партиях 9 очков. Второе место за гроссмейстером Дмитрием Кряквиным из Ростовской области, который отстал от победителя на пол-очка. Третье место с восемью очками занял гроссмейстер Алексей Придорожный из Ханты-Мансийского автономного округа.

Лучший результат среди алтайских шахматистов показал Виталий Бояринцев, который также с восемью очками расположился на седьмом месте, что можно считать прекрасным результатом.

Материалы по теме

 

 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии