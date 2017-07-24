Шахматист из Челябинска победил на Кубке губернатора Алтайского края

В турнире участвовали 120 шахматистов со всей страны

Завершился шахматный фестиваль «РАПИД Гран-при России – Кубок губернатора Алтайского края», который проходил в Барнауле с 21 по 23 июля. В престижном турнире участвовали 120 шахматистов из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике Алтайского края.

Среди них 9 международных гроссмейстеров и 20 мастеров. В частности, вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский (США), чемпион России 2014 года по классическим шахматам среди мужчин Игорь Лысый, Андрей Белозеров (Томск) и другие.

Напомним, турнир проходил по швейцарской системе. Победу одержал гроссмейстер Игорь Лысый, представляющий Челябинскую область, набравший в 11 партиях 9 очков. Второе место за гроссмейстером Дмитрием Кряквиным из Ростовской области, который отстал от победителя на пол-очка. Третье место с восемью очками занял гроссмейстер Алексей Придорожный из Ханты-Мансийского автономного округа.

Лучший результат среди алтайских шахматистов показал Виталий Бояринцев, который также с восемью очками расположился на седьмом месте, что можно считать прекрасным результатом.

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