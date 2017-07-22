Шахматный фестиваль стартует в Барнауле 21 июля

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 01:45

Шахматный фестиваль стартует в Барнауле 21 июля

Шахматный фестиваль стартует в Барнауле 21 июля

Сеанс одновременной игры по шахматам сразу на 80 досках состоится сегодня в Барнауле

Шахматный фестиваль «РАПИД Гран-при России – Кубок губернатора Алтайского края» стартует сегодня в Барнауле. 21 июля в 15:00 на Нулевом километре состоится сеанс одновременной игры по шахматам сразу на 80 досках.

В нем примут участие вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский (США), чемпион России 2014 года по классическим шахматам среди мужчин Игорь Лысый, Андрей Белозеров (Томск) и другие. 

Сразиться с гроссмейстерами в первую очередь позволят юным талантам, подающим успехи в шахматном спорте, а также заслуженным ветеранам.

В 17:00 краевой шахматный клуб приглашает на открытую лекцию международного гроссмейстера, известного тренера и обозревателя РШФ Дмитрия Кряквина. 

А 22 июля в 10:00 в концертном зале «Сибирь» состоится официальное открытие фестиваля, после которого начнется главный рапид-турнир. Итоги соревнований подведут 23 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 01:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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