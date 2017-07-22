Шахматный фестиваль стартует в Барнауле 21 июля

Сеанс одновременной игры по шахматам сразу на 80 досках состоится сегодня в Барнауле

Шахматный фестиваль «РАПИД Гран-при России – Кубок губернатора Алтайского края» стартует сегодня в Барнауле. 21 июля в 15:00 на Нулевом километре состоится сеанс одновременной игры по шахматам сразу на 80 досках.

В нем примут участие вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский (США), чемпион России 2014 года по классическим шахматам среди мужчин Игорь Лысый, Андрей Белозеров (Томск) и другие.

Сразиться с гроссмейстерами в первую очередь позволят юным талантам, подающим успехи в шахматном спорте, а также заслуженным ветеранам.

В 17:00 краевой шахматный клуб приглашает на открытую лекцию международного гроссмейстера, известного тренера и обозревателя РШФ Дмитрия Кряквина.

А 22 июля в 10:00 в концертном зале «Сибирь» состоится официальное открытие фестиваля, после которого начнется главный рапид-турнир. Итоги соревнований подведут 23 июля.