Шубенков не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» из-за отказа в визе США

Александр
Автор: Александр Май 26, 2017 08:45

Шубенков не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» из-за отказа в визе США

Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" из-за отказа в визе США

Такое решение ломает всю подготовку нашего спортсмена

Легкоатлет Сергей Шубенков не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине 27 мая. Причина в том, что барнаульский спортсмен не получил визу от посольства США.

Как пишет «Р-спорт» со слов главного тренера спортсмена Сергея Клевцова, в посольстве США им постоянно говорили, что их работники приложат все усилия, чтобы выдать визу.

«Но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты. Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет – бег с барьерами уже 25 мая. Сейчас Сергей в Барнауле», — сказал Клевцов.

По его словам, теперь придётся вносить коррективы в план подготовки.

«Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом: а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой? Там ещё более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза – самая «противная», её сложнее получать, чем американскую», – подчеркнул тренер, находящийся сейчас с другими своими воспитанниками на командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи.

Отметим, что сразу после дисквалификации в начале мая барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков под нейтральным флагом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае занял пятое место.

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Александр
Автор: Александр Май 26, 2017 08:45
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