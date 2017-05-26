Шубенков не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» из-за отказа в визе США
Такое решение ломает всю подготовку нашего спортсмена
Легкоатлет Сергей Шубенков не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине 27 мая. Причина в том, что барнаульский спортсмен не получил визу от посольства США.
Как пишет «Р-спорт» со слов главного тренера спортсмена Сергея Клевцова, в посольстве США им постоянно говорили, что их работники приложат все усилия, чтобы выдать визу.
«Но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты. Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет – бег с барьерами уже 25 мая. Сейчас Сергей в Барнауле», — сказал Клевцов.
По его словам, теперь придётся вносить коррективы в план подготовки.
«Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом: а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой? Там ещё более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза – самая «противная», её сложнее получать, чем американскую», – подчеркнул тренер, находящийся сейчас с другими своими воспитанниками на командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи.
Отметим, что сразу после дисквалификации в начале мая барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков под нейтральным флагом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае занял пятое место.
Читайте также
- Оригинальный буллит россиянина Кучерова вызвал восторг у болельщиков. Видео 0
- В Бийске состоится официальное открытие лыжного сезона 0
- Волейбольный клуб «Университет» взял три очка на выезде в Казани 0
- Бывший глава WADA заявил о возможном лишении России ЧМ-2018 по футболу 0
- WADA признало, что в докладе Макларена нет доказательств вины россиян 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий