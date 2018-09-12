Шубенков победил на Континентальном кубке в беге на 110 метров с барьерами

mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 11:45

Шубенков победил на Континентальном кубке в беге на 110 метров с барьерами

Он смог обогнать Чемпиона Европы Паскаля Мартино-Лагарда

Шубенков победил на Континентальном кубке в беге на 110 метров с барьерами

Алтайский спортсмен Сергей Шубенков одержал победу на Континентальном кубке в беге на 110 метров с барьерами.

Соревнования проходили в Чехии 8-9 сентября, российские легкоатлеты выступали в составе сборной Европы.

Сергей Шубенков выиграл бег на 110 метров с барьерами с результатом 13,03 секунды и принес сборной двойные очки, так как капитан европейской команды поставил на его победу. Второе место завоевал ямаец Рональд Леви, который выступал за Америку.

Паскаль Мартино-Лагард из Франции, который вырвал победу у Сергея Шубенкова на Чемпионате Европы, на Континентальном кубке показал лишь третье время (13,31 сек).

Итоговую победу одержала команда Америки, на втором месте сборная Европы, на третьем – команда Азии и Океании, на четвертом – команда Африки.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 11:45
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