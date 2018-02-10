Символом зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 05:45

Символом зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук

Олимпиада пройдет в Белокурихе

Символом зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук

Символом VIII зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук, сообщает сайт Белокурихи.

Выбор пал на этого зверька, поскольку именно бурундуков можно увидеть на главной достопримечательности города-курорта —  горе Церковка.  

Олимпиада, в которой заявлено около 500 участников, состоится на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы» с 9 по 11 февраля. В программе: лыжные гонки, хоккей, зимний футбол, полиатлон и даже шахматы.

Торжественное открытие пройдет 10 февраля.

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mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 05:45
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