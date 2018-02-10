Символом зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук

Олимпиада пройдет в Белокурихе

Символом VIII зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук, сообщает сайт Белокурихи.

Выбор пал на этого зверька, поскольку именно бурундуков можно увидеть на главной достопримечательности города-курорта — горе Церковка.

Олимпиада, в которой заявлено около 500 участников, состоится на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы» с 9 по 11 февраля. В программе: лыжные гонки, хоккей, зимний футбол, полиатлон и даже шахматы.

Торжественное открытие пройдет 10 февраля.