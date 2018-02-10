Символом зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук

Олимпиада пройдет в Белокурихе
Символом VIII зимней Олимпиады городов Алтайского края станет бурундук, сообщает сайт Белокурихи.
Выбор пал на этого зверька, поскольку именно бурундуков можно увидеть на главной достопримечательности города-курорта — горе Церковка.
Олимпиада, в которой заявлено около 500 участников, состоится на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайские горы» с 9 по 11 февраля. В программе: лыжные гонки, хоккей, зимний футбол, полиатлон и даже шахматы.
Торжественное открытие пройдет 10 февраля.
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