СК «Темп» подвел итоги турнира «Футбольная битва»

Спортивный турнир такого формата впервые прошел в Барнауле, в нем участвовало более 180 юных спортсменов

13 мая прошел завершающий тур «Футбольной Битвы. Битвы за право быть частью истории» в спортивном клубе «Темп» города Барнаула. Окончание футбольного праздника было столь же ярким, как и его начало и со спортивной и с развлекательной стороны.

На протяжении месяца жители города приобщались к прекрасному и объединяющему людей виду спорта, как футбол, и болели за своих друзей, знакомых, любимых и детей. Спортивный клуб «Темп» сделал всё для того, чтобы участникам турнира и болельщикам было комфортно в пространстве манежа.

Более 180 молодых ребят были заявлены для участия в турнире и получили прекрасную возможность проверить себя в «Футбольной битве». Среди них много перспективных спортсменов, с которыми нужно терпеливо работать, ведь желание развиваться и расти у них есть.

Уже сей час по итогам всего турнира формируется сборная лиги для тренировочного процесса, в результате которого будет определяться сборная для участия в выставочных матчах. Сборная не является самостоятельной командой с постоянным составом и учитывает интересы команд, которые представляют игроки.

От всех участников и гостей турнира организаторам поступало много отзывов о «Футбольной Битве»

Тренеры футбольных команд, участвовавших в «Футбольной битве», дали свои отзывы о прошедшем мероприятии:

«Беспрецедентный проект, у которого должно быть хорошее светлое будущее»

«Хороший шанс заполучить такой опыт игры с равными»

«Прекрасная организация и высокий уровень»

«Очень трудные матчи. Порой накал страстей доходил до такого что и драки были , серия одиннадцати метровых ударов, очень много было спорных моментов, но со всеми мы с ними согласны, назначенные решения были правильными», — прокомментировали турнир судья битвы.

Будущие звезды футбола не остались в стороне и также дали свою оценку «Футбольной битве»:

«Все здорово : организация, условия, подготовка, поле, в общем, все условия созданы для игры»

«Нравиться этот турнир, хочется играть каждый год»

«С удовольствием прихожу сюда и на игру, и посмотреть матчи других команд! И друзей привожу: всем нравиться, даже тем, кто не увлекается футболом»

Несколько видеоотзывов от ребят были сняты на видео и опубликованы в социальных сетях и на YouTube канале.

«Турнир – этот шикарнейший, хотелось бы чтобы таких турниров в городе было бы побольше особенно зимний период, что позволяет этот стадион ,шикарный стадион, шикарное обслуживание. Все здорово! С большим удовольствием можно смотреть не только игру своей любимой команды, но и все игры турнира», — рассказал отец участника «Футбольной битвы».

«Открытие да и вообще вся организация турнира соответствует самому высокому уровню. Я был на многих турнирах первенства России, даже там такого открытия не было. Здесь радует, что трибуны от матча к матчу наполнялись, болельщики у каждой команды свои были, и это очень большой стимул для игроков», — дал свою оценку эксперт турнира Анатолий Лутц.

Так же своими отзывами поделились выдающийся форвард ФК Динамо – Барнаул Анатолий Анатольевич Панченко. Он является знаменитым в крае футболистом и приходил посмотреть на игру молодых футболистов, чтобы, возможно, привлечь в команду мастеров.

«Очень интересный проект, на мой взгляд перспективный. Организация на высшем уровне, начиная с самого входа, в этот прекрасный манеж, с раздевалок и душевых, с самого поля и атмосферы. Все здорово, на профессиональном высоком уровне»

Закрытие турнира было оригинальным: все участники вышли из манежа и запустили воздушные шары в небо. Для многих ребят это был символ высоких целей и прекрасной спортивной мечты, у которой теперь есть возможность сбыться . А турнир по-прежнему живет своей жизнью, уже не столь активной , но все также интересной, только уже в медийном пространстве.

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9

Телефон: 506-140

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе «ВКонтакте»

На правах рекламы