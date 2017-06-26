СМИ: футболисты Кокорин и Дзюба высмеяли Черчесова после поражения сборной

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 19:45

СМИ: футболисты Кокорин и Дзюба высмеяли Черчесова после поражения сборной

СМИ: футболисты Кокорин и Дзюба высмеяли Черчесова после поражения сборной

Позже футболисты попросили не объяснять за них их жесты

Александр Кокорин выложил в Instagram ролик, где он вместе с напарником по «Зениту» Артемом Дзюбой прикладывает руку ко рту, имитируя усы. В сети это сразу же приняли за обращение к главному тренеру российской сборной по футболу Станиславу Черчесову, пишет Life.

Напомним, национальная команда вылетела с домашнего Кубка конфедераций, уступив в матче сопернику из Мексики со счетом 1:2.

Пользователи сети предположили, что в результате Дзюба пропустит и чемпионат мира 2018 года, поскольку не будет включен в состав сборной РФ.

Напомним, что Кокорина не вызвали в сборную РФ на Кубок, так как вывели из состава после скандала с шампанским в минувшем году, а Дзюба, который считался лидером, самостоятельно покинул расположение сборной перед началом матчей из-за травмы колена.

«Р-Спорт» пишет, что позже Дзюба прокомментировал снимок с Кокориным, призвав не пытаться объяснять за них их действия. 

«Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!» – написал футболист в своем аккаунте в Instagram.

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Автор: Александр Июнь 26, 2017 19:45
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