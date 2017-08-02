СМИ: израильские футболисты потерялись по пути на матч с клубом «Зенит»

Спортсмены полетят в Петербург другим рейсом



Два участника футбольной команды «Бней Йегуда» из Израиля Аяде Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула при пересадке, из-за чего опоздали на рейс в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Р-Спорт», ссылаясь на сайт Sport5.

В результате спортсменам придется лететь в Петербург другим рейсом. Подчеркивается, что произошедшее не помешает спортсменам участвовать в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита», который назначен на 3 августа.

Издание пишет, что в первом матче двух этих команд в Израиле «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. Если российский клуб победит по сумме двух встреч, то он пройдет в раунд плей-офф, жеребьевка которого пройдет 4 августа.