СМИ: израильские футболисты потерялись по пути на матч с клубом «Зенит»

Спортсмены полетят в Петербург другим рейсом
Два участника футбольной команды «Бней Йегуда» из Израиля Аяде Абаши и Бен Тургеман потерялись в аэропорту Стамбула при пересадке, из-за чего опоздали на рейс в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Р-Спорт», ссылаясь на сайт Sport5.
В результате спортсменам придется лететь в Петербург другим рейсом. Подчеркивается, что произошедшее не помешает спортсменам участвовать в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита», который назначен на 3 августа.
Издание пишет, что в первом матче двух этих команд в Израиле «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. Если российский клуб победит по сумме двух встреч, то он пройдет в раунд плей-офф, жеребьевка которого пройдет 4 августа.
Читайте также
- В Яровом появилось современное футбольное поле с искусственной травой 0 15.Окт
- Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ 0 05.Янв
- Самый известный футболист Криштиану Роналду прилетел в Казань 0 15.Июн
- Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ «Арена» 0 23.Июн
- Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом 0 06.Июл
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нурбек
Цена вопросаЧитать статью
-
Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий