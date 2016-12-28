СМИ: РУСАДА признала существование допинг-системы в России
Исполняющий обязанности главы РУСАДА заявила, что «это был институционный сговор»
И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The New Yourk Times.
По словам Анцелиович, это был «институциональный сговор». При этом она не уточнила, о каком промежутке времени идет речь. Она отметила, что представители высшего руководства России не имеют к этому отношения.
Кроме этого, газета приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Он с позиции экс-министра спорта и президента Олимпийского комитета отмечает, что было совершено много ошибок. Также он призвал найти причины, по которым молодые спортсмены соглашаются на допинг и принимают его, добавляет РБК.
В мае 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в ходе интервью этому зарубежному изданию обвинил некоторых российских победителей сочинской Олимпиады в употреблении запрещенных препаратов, а в июне снялся в фильме телекомпании ARD о допинге в стране. Его признания, добавляет издание, легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемого канадским юристом Ричардом Маклареном.
Напомним, в ноябре прошлого года независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях правил. Деятельность Московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме этого, вынесли решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
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