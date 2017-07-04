СМИ: Сборы российских футболистов в Австрии обошлись в 300 тысяч евро

Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 13:45

СМИ: Сборы российских футболистов в Австрии обошлись в 300 тысяч евро

СМИ: Сборы российских футболистов в Австрии обошлись в 300 тысяч евро

Отель Jagdhof, где жили футболисты, славится широким ассортиментом вин

Подготовка сборной России к Кубку конфедераций обошлась РФС почти в 300 тысяч евро, сообщает LIFE.

Именно столько было потрачено на проживание футболистов в пятизвездочном спа-отеле Jagdhof в Австрии с 26 мая по 5 июня, а также на перелет спортсменов к месту проведения тренировочного сбора и поездку на матч с Венгрией.

Отель Jagdhof, где жили футболисты, славится своими видами на Штубайский ледник, широким ассортиментом вин и большим разнообразием косметических процедур.

В прошлом году там проводили сборы французы, после чего заняли второе место на домашнем ЧЕ-2016.

Ранее игрок сборной России Виктор Васин объяснил сборы в Австрии бегством от «искусов цивилизации». Его слова опубликованы на официальном сайте РФС.

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Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 13:45
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