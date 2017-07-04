СМИ: Сборы российских футболистов в Австрии обошлись в 300 тысяч евро

Отель Jagdhof, где жили футболисты, славится широким ассортиментом вин
Подготовка сборной России к Кубку конфедераций обошлась РФС почти в 300 тысяч евро, сообщает LIFE.
Именно столько было потрачено на проживание футболистов в пятизвездочном спа-отеле Jagdhof в Австрии с 26 мая по 5 июня, а также на перелет спортсменов к месту проведения тренировочного сбора и поездку на матч с Венгрией.
Отель Jagdhof, где жили футболисты, славится своими видами на Штубайский ледник, широким ассортиментом вин и большим разнообразием косметических процедур.
В прошлом году там проводили сборы французы, после чего заняли второе место на домашнем ЧЕ-2016.
Ранее игрок сборной России Виктор Васин объяснил сборы в Австрии бегством от «искусов цивилизации». Его слова опубликованы на официальном сайте РФС.
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