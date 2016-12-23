СМИ сообщили о расследовании комитета по этике ФИФА в отношении Мутко

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 05:45

СМИ сообщили о расследовании комитета по этике ФИФА в отношении Мутко

СМИ сообщили о расследовании комитета по этике ФИФА в отношении Мутко

Международная федерация футбола, по данным Daily Mail, проверит возможную причастность чиновника к господдержке допинга

Расследование в отношении вице-премьера РФ и главы Российского футбольного союза Виталия Мутко начала следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает РИА Новости со ссылкой Daily Mail.

Как указывает источник издания, ФИФА намерена выяснить, имеется ли связь Мутко с якобы государственной поддержкой допинга в российском спорте, о чем говорилось в нашумевшем докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Отмечается и то, что Виталий Мутко является членом совета ФИФА. И если эксперты найдут доказательства его причастности к скандалу, то чиновнику грозит отстранение от любой футбольной деятельности.

Сам же Виталий Мутко ранее отмечал, что после публикации второй части доклада Ричарда Макларена он ожидал новой атаки на российский спорт.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 05:45
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