Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч

Именитый хоккеист не мог выйти из дома традиционным способом, поскольку из-за отключенного света не открывались ворота
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин перелез через забор, чтобы попасть на матч.
Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram. «Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик», – таким комментарием сопроводил видеоролик хоккеист.
Отметим, что Овечкин в этот день ехал на игру с клубом «Нью-Джерси».
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