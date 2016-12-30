Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 12:45

Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч

Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч

Именитый хоккеист не мог выйти из дома традиционным способом, поскольку из-за отключенного света не открывались ворота

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин перелез через забор, чтобы попасть на матч.

Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram. «Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик», – таким комментарием сопроводил видеоролик хоккеист.

Отметим, что Овечкин в этот день ехал на игру с клубом «Нью-Джерси».

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 12:45
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