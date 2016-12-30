Смотрим, как Александр Овечкин лезет через забор, чтобы не опоздать на матч

Именитый хоккеист не мог выйти из дома традиционным способом, поскольку из-за отключенного света не открывались ворота

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин перелез через забор, чтобы попасть на матч.

Об этом сам форвард сообщил на своей странице в Instagram. «Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации – электрик», – таким комментарием сопроводил видеоролик хоккеист.

Отметим, что Овечкин в этот день ехал на игру с клубом «Нью-Джерси».