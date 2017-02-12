Смотрим, как проходят гонки на Кубок губернатора в лютый мороз в Барнауле

В Барнауле днем, 12 февраля, температура воздуха понизилась до -30 градусов

Около тысячи барнаульцев пришли посмотреть на чемпионат по трековым гонкам на Кубок губернатора, который проходит в воскресенье, 12 февраля, сообщает корреспондент ИА «Амител» с места событий.

«На трибунах, несмотря на тридцатиградусные морозы, очень много народа. Люди греются в помещениях в перерывах между заездами»,- говорит журналист.

Чемпионат проходит на Барнаульском ипподроме. Среди зрителей очень много родителей с маленькими детьми. Все спасаются от морозов горячим чаем.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , в Алтайском крае с 11 по 15 февраля из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. Минувшей ночью температура воздуха в некоторых районах региона опускалась до -36 градусов. Сейчас в Барнауле солнечно, температура воздуха составляет -28 градусов.