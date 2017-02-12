Смотрим, как проходят гонки на Кубок губернатора в лютый мороз в Барнауле
В Барнауле днем, 12 февраля, температура воздуха понизилась до -30 градусов
Около тысячи барнаульцев пришли посмотреть на чемпионат по трековым гонкам на Кубок губернатора, который проходит в воскресенье, 12 февраля, сообщает корреспондент ИА «Амител» с места событий.
«На трибунах, несмотря на тридцатиградусные морозы, очень много народа. Люди греются в помещениях в перерывах между заездами»,- говорит журналист.
Чемпионат проходит на Барнаульском ипподроме. Среди зрителей очень много родителей с маленькими детьми. Все спасаются от морозов горячим чаем.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , в Алтайском крае с 11 по 15 февраля из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. Минувшей ночью температура воздуха в некоторых районах региона опускалась до -36 градусов. Сейчас в Барнауле солнечно, температура воздуха составляет -28 градусов.
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