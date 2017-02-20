Смотрим, как радуется Губерниев победе российских биатлонистов

Мужская сборная России по биатлону выиграла в эстафетной гонке на чемпионате мира

Комментатор Дмитрий Губерниев начал танцевать, когда узнал, что мужская сборная России по биатлону выиграла в эстафетной гонке на чемпионате мира. Соответствующие кадры появились в сети.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , российские биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн России на церемонии награждения мужской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Организаторы мероприятия перепутали гимн нашей страны и включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая была гимном Российской Федерации с 1991 по 2000 год.