Смотровую площадку в школе по гребле под Барнаулом построят за 1 млн рублей

Все работы должны быть завершены к декабрю 2017 года

Смотровую площадку откроют на гребном канале в Барнауле на базе школы имени К.Костенко. Как следует из материалов на сайте госзакупок, ее строительство оценивается немногим более миллиона рублей, а все работы должны быть закончены к 1 декабря 2017 года. Деньги будут выделены из бюджета Алтайского края.

Так, смотровая площадка появится в главном корпусе спортивной базы по адресу: Новосибирский тракт, д. 23. Подрядчик должен будет самостоятельно выполнить все подготовительные работы, возвести несущие конструкции, ограждения, сделать кровлю, провести фасадные работы, а также все внутренние отделочные работы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июля, а сам аукцион назначен на 31 июля. Добавим, что все работы необходимо будет завершить к 1 декабря этого года.

Гребной канал под Барнаулом был открыт в октябре прошлого года. Его стоимость оценивается в 250 миллионов рублей, которые были выделены из краевого бюджета. Планируется, что именно там будет готовиться к Олимпийским играм в Токио национальная сборная России. К слову, национальная команда уже тренировалась на алтайской земле в 2008 году перед стартами в Пекине.