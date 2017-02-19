Соперник Емельяненко попал в больницу из-за камней в почках

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 15:45

Соперник Емельяненко попал в больницу из-за камней в почках

Соперник Емельяненко попал в больницу из-за камней в почках

Возможно, бой между двумя этими спортсменами пройдет несколько позже

Поединок между российским спортсменом Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом отменен из-за болезни последнего, пишет РИА «Новости».

По данным издания, американский спортсмен находится в больнице с подозрением на камни в почках. Ранее сообщалось, что должен был пройти основной поединок шоу Bellator 172 в США.

Между тем, есть информация, что бой между этими боксерами может состояться, но несколько позже. Ключевое событие вечера будет заменено на поединок между Патрики Фрейре и Джошем Томсоном.

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 15:45
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