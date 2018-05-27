Соперники, на ринг! Алтайские боксеры удачно выступили на трех турнирах

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 18 03/05/2018

Сразу несколько крупных турниров по боксу прошли в России, и алтайские спортсмены не остались в стороне от них.

Норматив выполнен

Неделю Ижевск принимал командный Кубок России. Уникальность момента заключается в том, что его не проводили последние 20 лет. И вот он снова в календаре! Турнир прошел в формате «стенка на стенку». В составе сборной Сибирского федерального округа было несколько представителей Алтайского края: Самир Мамедалиев (52 кг ) и Иван Писарев (69 кг ) из «Алтайского ринга» и Арсений Павленко (75 кг ) из СШОР №3 (Барнаул).

В первом матче против команды из Санкт-Петербурга наши боксёры не участвовали, зато в поединке со спортсменами из Южного федерального округа на ринг вышли все. Самый лёгкий представитель Алтая Самир Мамедалиев в итоге победил Максима Брусничкина, Иван Писарев не оставил шансов Сергею Паняну, а Арсений Павленко – Артёму Уханову. Судьи засчитали победу команды СФО со счётом 28:12.

После этого был матч против сборной Центрального федерального округа, которая также завершилась в пользу сибиряков – 26:14. Даже несмотря на проигрыш ленинградцам, наша команда смогла занять первое место подгруппы и выйти в финал, где им предстояла встреча с боксерами из Приволжского федерального округа. К сожалению, и Мамедалиев, и Писарев, и Павленко свои бои проиграли. Их соперники победили со счётом 22:18. Так что сибиряки стали серебряными призёрами Кубка России. «Бронза» турнира досталась представителям Уральского федерального округа.

Стоит отметить, что для Мамедалиева всё же соревнования прошли вдвойне хорошо: за свои победы он получил «Мастера спорта России».

Достойный результат

Тем временем в Кемеровской области прошло первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. За награды боролись около 180 спортсменов со всех регионов Сибири.

Честь Алтайского края с кулаками защищали 16 бравых парней, правда, не во всех весовых категориях. Не нашлось достойных кандидатов в группе ребят 75 кг и категории «80+». По большому счёту те, кто поехал, показали не самый плохой результат.

Так, в самом лёгком весе (46 кг ) Артём Денисов из Камня-на-Оби стал бронзовым призёром. Такую же награду получили его земляки – Егор Паршуков (54 кг ) и Илья Степанов (63 кг ), а также Кирилл Бец (48 кг ) из Рубцовска и Данила Шершенёв (52 кг ) из Барнаула.

По итогам соревнований команда Алтайского края заняла пятое место. А вот в тройку сильнейших вошли представители Кемеровской области, Красноярского края и Новосибирской области.

Имени «золотого мальчика»

И снова Сибирь! В Омске завершились Всероссийские соревнования по боксу класса «А» имени Алексея Тищенко. Уроженец Рубцовска, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России и просто «золотой мальчик российского бокса» давно перебрался в Омск, поэтому и турниры проходят именно там, а не на Алтае. Уже стало доброй традицией привозить оттуда на родину прославленного спортсмена медали различного достоинства.

В этот раз одним из победителей стал Вячеслав Ондар. Он боролся за награду в весовой категории 52 кг . Воспитанник спортшколы «Алтайский ринг» провёл три боя и победил во всех. Благодаря этому он не только завоевал «золото», но и выполнил норматив «Мастера спорта России»!

Среди девушек на турнире отличилась Юлия Перелыгина. В весовой категории 54 кг она заняла почётное второе место.