Соревнование на гребном канале в Барнауле откроют летний сезон 6 мая

Участники – и на байдарках, и на каноэ – выйдут на дистанцию 2000 м
Соревнования алтайских гребцов пройдет на гребном канале в Барнауле в субботу, 6 мая, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что соревнования пройдут на Кубок Алтайского края, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все участники – и на байдарках, и на каноэ – выйдут на дистанцию 2000 м.
Первый старт назначен на 11:00.
В соревнованиях будут принимать участие воспитанники СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко из Барнаула, Бийска и Павловска.
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