Соревнование на гребном канале в Барнауле откроют летний сезон 6 мая

Участники – и на байдарках, и на каноэ – выйдут на дистанцию 2000 м



Соревнования алтайских гребцов пройдет на гребном канале в Барнауле в субботу, 6 мая, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Отметим, что соревнования пройдут на Кубок Алтайского края, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все участники – и на байдарках, и на каноэ – выйдут на дистанцию 2000 м.

Первый старт назначен на 11:00.

В соревнованиях будут принимать участие воспитанники СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко из Барнаула, Бийска и Павловска.