Соревнования для инвалидов в Барнауле обернулись масштабным скандалом

Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 23:45

Соревнования для инвалидов в Барнауле обернулись масштабным скандалом

Соревнования для инвалидов в Барнауле обернулись масштабным скандалом

Инвалиды-колясочники сообщили о чудовищной организации соревнований

Инвалид-колясочник Иван Ревенко написал в сообществе «ВКонтакте» о чудовищной организации соревнований для легкоатлетов с ограниченными возможностями, которые прошли в Барнауле.

Как написал молодой человек, инвалиды были вынуждены самостоятельно добираться до места, где состоялось награждение победителей, однако после трудной дороги им достались «пустые» грамоты, которые были вручены организаторами. Иван Ревенко даже выложил образец «пустой» грамоты в своем посте.

По его словам, соревнования по легкой атлетике для людей с инвалидностью состоялись на базе школы олимпийского резерва днем 11 мая. С самого начала соревнования были организованы на плохом уровне. Например, полностью отсутствовал судья, и люди с ограниченными возможностями были вынуждены сами судить.

«Когда дошло дело до награждения, нас отправили на стадион «Лабиринт» и сказали ехать как хотите. На инвалидной коляске далеко не во весь транспорт сядешь, тем более людям в чужом городе. Наконец-то доехали до стадиона и увидев, что никакого награждения не будет, подошли к председателю спорткомитета — он выдал в куче 3 пустые грамоты, сказал самим заполнить и на большее не рассчитывать. До свидания», — написал Иван Ревенко.
 

Инвалид-колясочник добавил, что на данное мероприятие приезжали ребята из Барнаула, Бийска, Усть-Пристани. Было три человека с поражением опорно-двигательного аппарата и четыре человека на инвалидной коляске.

«Ребята ехали на соревнования из других городов, а вместо этого получили ужасное отношение», — добавил молодой человек.

 

Пост Ивана Ревенко вызвал волну возмущения среди подписчиков группы. Так, руководитель Алтайской федерации автомобильного спорта Андрей Ан отметил, что вина за ужасную организацию соревнований должна лежать не на управлении по спорту и молодежной политике.

«Перед каждым соревнованием организатор получает под роспись наградной материал и деньги для судейского корпуса. И всё выглядит именно так, как на фото. Неважно, в каком виде спорта пройдут мероприятия. А вот дальше, как это будет реализовано, лежит полностью на совести организатора. Прискорбно, если на этом фоне люди ещё галочек заработали», — написал в комментарии Андрей Ан.

По данным Amic.ru, в управлении по спорту и молодежной политике Алтайского края уже началась проверка по поводу данного инцидента. Отметим, что спустя несколько часов после публикации поста Ивана Ревенко на него отреагировали краевые власти. В частности, партия «Единая Россия» и лично председатель АКЗС Александр Романенко, который взял ситуацию под личный контроль.

«Сегодня в группе «Барнаул22» увидел обращение Ивана Ревенко о прошедших соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Абсурд и бездействие, а в этом случае — просто чудовищное отношение к работе, к людям со стороны ответственных за мероприятие чиновников спорткомитета поражают. Я лично просил разобраться в ситуации и нашего председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяну Ильюченко (которая, на минуточку, сама была инваспортсменом и даже чемпионкой параолимпийских игр). Убежден, что данная ситуация крайне возмутительна, и я буду добиваться самого серьезного наказания для тех, кто допустил такое отношение к участникам соревнований. Есть ответственные за организацию, но то, что они в итоге сделали, — полный беспредел. За такое нужно наказывать по всей строгости и впредь не допускать. Я даже равнодушием это назвать не могу. Безалаберность и вредительство. Мне стыдно перед Иваном и другими участниками соревнований за такой уровень краевого мероприятия. Ребята, простите. Вы молодцы! И спасибо вам большое за все то, что вы делаете. Демонстрация вашей физической силы и силы духа — в пример всем, не имеющим ограниченных возможностей здоровья!» — прокомментировал Александр Романенко.

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Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 23:45
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