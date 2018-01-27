Соревнования по дрифту пройдут под Барнаулом

Соревнования пройдут 13 января

13 января за Новым мостом пройдут соревнования за Кубок Барнаульской ракеты. Информацию опубликовали в паблике Barnaul22.

Гонка пройдет на ледовой трассе. Допускаются к соревнованиям владельцы легковых заднеприводных автомобилей.

Начало регистрации – 8:00. Трасса находится под Барнаулом, первый поворот направо после стелы «Первомайский район».

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов