Соревнования по дрифту пройдут под Барнаулом
Соревнования пройдут 13 января
13 января за Новым мостом пройдут соревнования за Кубок Барнаульской ракеты. Информацию опубликовали в паблике Barnaul22.
Гонка пройдет на ледовой трассе. Допускаются к соревнованиям владельцы легковых заднеприводных автомобилей.
Начало регистрации – 8:00. Трасса находится под Барнаулом, первый поворот направо после стелы «Первомайский район».
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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© АиФ / Виктор Крутов
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