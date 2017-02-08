Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле
В Алтайском крае состоится первенство по лыжным гонкам среди команд медицинских и фармацевтических вузов
Всероссийское первенство по лыжным гонкам среди команд медицинских и фармацевтических вузов пройдут 9 и 10 февраля на базе Алтайского государственного медицинского университета.
Как рассказали в вузе, для участия в турнире в Барнаул приехали будущие медики из Красноярска (КрасГМУ), Кемерова (КемГМУ), Ижевска (ИГМА), Уфы (Башкирский ГМУ). Хозяева первенства — Алтайский медицинский университет — выступят двумя командами. В соревнованиях вне зачета примут участие и спортсмены Барнаульского базового медицинского колледжа.
Соревнования пройдут на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140). Торжественный парад-открытие первенства состоится 9 февраля в 11 часов. В церемонии примет участие заслуженный тренер России Борис Глумов, воспитавший члена сборной команды России, призера чемпионата мира по лыжным гонкам Виталия Денисова.
Читайте также
- В Бийске пройдет благотворительный спортивный фестиваль «Открытые сердца» 0
- Фигуристка Евгения Медведева-Бабасян установила мировой рекорд на Гран-при в Марселе 0
- Трофи-романтика, или Рейд по бездорожью 0
- «АлтайБаскет» уверенно обыграл дома лидера Суперлиги-3 «Уралмаш» 0
- «Университет» потерпел поражение 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий