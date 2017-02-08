Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 21:45

Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле

Соревнования по лыжам среди медицинских вузов страны пройдут в Барнауле

В Алтайском крае состоится первенство по лыжным гонкам среди команд медицинских и фармацевтических вузов

Всероссийское первенство по лыжным гонкам среди команд медицинских и фармацевтических вузов пройдут 9 и 10 февраля на базе Алтайского государственного медицинского университета.

Как рассказали в вузе, для участия в турнире в Барнаул приехали будущие медики из Красноярска (КрасГМУ), Кемерова (КемГМУ), Ижевска (ИГМА), Уфы (Башкирский ГМУ). Хозяева первенства — Алтайский медицинский университет — выступят двумя командами. В соревнованиях вне зачета примут участие и спортсмены Барнаульского базового медицинского колледжа.

Соревнования пройдут на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140). Торжественный парад-открытие первенства состоится 9 февраля в 11 часов. В церемонии примет участие заслуженный тренер России Борис Глумов, воспитавший члена сборной команды России, призера чемпионата мира по лыжным гонкам Виталия Денисова.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 21:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии