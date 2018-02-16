Сотрудник МЧС России из Алтайского края приглашен на Олимпиаду в Корею

Олимпийские игры в городе Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля

Сотрудник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Ахременко приглашен в качестве судьи на XXIII Зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхане (Корея).

Для судьи международной категории по горнолыжному спорту, которым является Сергей, это не первые соревнования такого уровня. Он также был приглашен на Олимпиаду в Сочи, Паралимпиаду, Всемирные военные игры.

Отметим, что из спортсменов Алтайского края на Олимпийские игры в Корею отправится сноубордист Андрей Соболев.

С Олимпиадой и без. Алтайский сноубордист Соболев отправится за медалью

Подробнее