Сотрудник МЧС России из Алтайского края приглашен на Олимпиаду в Корею

Олимпийские игры в городе Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля
Сотрудник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Ахременко приглашен в качестве судьи на XXIII Зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхане (Корея).
Для судьи международной категории по горнолыжному спорту, которым является Сергей, это не первые соревнования такого уровня. Он также был приглашен на Олимпиаду в Сочи, Паралимпиаду, Всемирные военные игры.
Отметим, что из спортсменов Алтайского края на Олимпийские игры в Корею отправится сноубордист Андрей Соболев.
С Олимпиадой и без. Алтайский сноубордист Соболев отправится за медалью
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