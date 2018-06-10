Современный спортивный зал по кикбоксингу откроется в Бийске

Спортивный зал по кикбоксингу с современными тренажерами и профессиональным рингом откроют через несколько месяцев в Бийске.

Просторное помещение для ДЮСШ №2, отделения кикбоксинга, воспитанники которых достигали и продолжают достигать высоких спортивных высот, предоставила администрация. Но ремонт здания лег на плечи тренеров, неравнодушных людей, помощь оказывают также предприниматели и члены федерации кикбоксинга. Своими силами спортсмены и родители детей выполняют строительные работы, разрабатывают дизайн помещений.

«Это постулат, что люди, горящие какой-то идей, объединяются, находят таких же. Вот в этом зале объединились те, кто оказывает непосредственную помощь в приобретении необходимых материалов, и те, кто проводит ремонт своими силами», — говорит Андрей Кудинов, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска.

Фото: Из личного архива/ Виктор Крутов

В обновленном зале будет установлен специализированный тренажерный комплекс, а вскоре появится профессиональный ринг. Его помог приобрести Фонд Александра Прокопьева.

«Мой фонд поддерживает тех людей, которые делают что-то полезное, в том числе, для развития детей, для развития спорта. Мы решили принять участие в этом проекте и поддержать его», — говорит депутат.

По словам директора ДЮСШ №2 Андрея Микушина, зала кикбоксинга – это новая ступень в развитии отделения кикбоксинга как в Бийске, так и в Алтайском крае.