«Спартак» стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет
Это стало известно после поражения петербургского «Зенита» в матче с «Тереком»
Московский «Спартак» досрочно стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Об этом стало известно после поражения петербургского «Зенита» в матче с «Тереком» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1, пишет «Газета.Ru».
Таким образом, «Зенит» потерял шансы догнать красно-белых, которые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 «Спартак» стал обладателем Кубка РФ) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.
Газета уточняется, что питерский клуб отстает от ЦСКА на один балл, а «Спартак» лидирует в чемпионате с отрывом в десять очков.
Уточняется, что «Спартак» ранее завоевывал титул чемпиона РФ в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
ТАСС добавляет, что в следующем сезоне красно-белые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Как победитель чемпионата, который входит в топ-7 рейтинга УЕФА, «Спартак» будет «посеян» в первой корзине и на групповом этапе сыграет с чемпионами Испании, Италии, Англии, Германии, Португалии, Франции, а также с победителем текущего розыгрыша турнира. Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и занял последнее место в группе с «Барселоной» (Испания), «Бенфикой» (Португалия) и «Селтиком» (Шотландия).
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