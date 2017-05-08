«Спартак» стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 17:45

«Спартак» стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет

"Спартак" стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет

Это стало известно после поражения петербургского «Зенита» в матче с «Тереком»

Московский «Спартак» досрочно стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Об этом стало известно после поражения петербургского «Зенита» в матче с «Тереком» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1, пишет «Газета.Ru».

Таким образом, «Зенит» потерял шансы догнать красно-белых, которые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 «Спартак» стал обладателем Кубка РФ) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

Газета уточняется, что питерский клуб отстает от ЦСКА на один балл, а «Спартак» лидирует в чемпионате с отрывом в десять очков.

Уточняется, что «Спартак» ранее завоевывал титул чемпиона РФ в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

ТАСС добавляет, что в следующем сезоне красно-белые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Как победитель чемпионата, который входит в топ-7 рейтинга УЕФА, «Спартак» будет «посеян» в первой корзине и на групповом этапе сыграет с чемпионами Испании, Италии, Англии, Германии, Португалии, Франции, а также с победителем текущего розыгрыша турнира. Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и занял последнее место в группе с «Барселоной» (Испания), «Бенфикой» (Португалия) и «Селтиком» (Шотландия).

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Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 17:45
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