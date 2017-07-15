«Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок России

Встреча завершилась со счетом 2:1



Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив» и завоевал свой первый Суперкубок России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что матч прошел в пятницу, 14 июля, на столичном стадионе «Локомотив» и завершился победой действующих чемпионов РФ со счетом 2:1. Авторами голов, забитых «красно-белыми» в дополнительное время, стали Луис Адриано (на 101-й минуте) и Куинси Промес (на 113-й). В составе «Локомотива» отличился игрок Мануэла Фернандеша (на 116-й минуте).

Агентство отмечает, что столичный ФК «Спартак» ранее уже три раза участвовал в борьбе за Суперкубок России, но выиграл трофей впервые. «Локомотив» уже в пятый раз сражался за награду, при этом железнодорожники обладают двумя Суперкубками.