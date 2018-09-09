Спартакиада пенсионеров в Алтайском крае собрала 11 команд

mavit
Автор: mavit Сентябрь 9, 2018 23:45

Спартакиада пенсионеров в Алтайском крае собрала 11 команд

Спартакиада пенсионеров в Алтайском крае собрала 11 команд

11 команд приняли участие в Спартакиаде пенсионеров Первомайского района, которая проходит четвертый год подряд при поддержке Фонда социального содействия Александра Прокопьева. На стадионе в Березовке собрались «Бобры», «Старики-разбойники», «Оптимисты», «Адреналин».

«Трудно собирать, возраст. Но потом не разгонишь, столько энергии нахватаются друг от друга», — говорит Ольга Скоробогатова, председатель совета ветеранов Первомайского района.

Организаторы отметили хороший уровень подготовки всех участников. Пенсионеры с легкостью проходили все испытания: играли в дартс, «Городки» и «Пенсионер-бол», отжимались и стреляли. Были и испытания, где приходилось вставать на лыжи и даже кататься в санках.

Спартакиада пенсионеров в Алтайском крае собрала 11 команд

Фото: Из личного архива/ Виктор Крутов

Победителям спартакиады вручили медали, а также подарили денежные сертификаты.

Результаты:

1 место – «Бобры».

2 место – команда из Боровихи.

3 место – команда из Березовки.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 9, 2018 23:45
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