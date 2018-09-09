Спартакиада пенсионеров в Алтайском крае собрала 11 команд
11 команд приняли участие в Спартакиаде пенсионеров Первомайского района, которая проходит четвертый год подряд при поддержке Фонда социального содействия Александра Прокопьева. На стадионе в Березовке собрались «Бобры», «Старики-разбойники», «Оптимисты», «Адреналин».
«Трудно собирать, возраст. Но потом не разгонишь, столько энергии нахватаются друг от друга», — говорит Ольга Скоробогатова, председатель совета ветеранов Первомайского района.
Организаторы отметили хороший уровень подготовки всех участников. Пенсионеры с легкостью проходили все испытания: играли в дартс, «Городки» и «Пенсионер-бол», отжимались и стреляли. Были и испытания, где приходилось вставать на лыжи и даже кататься в санках.
Фото: Из личного архива/ Виктор Крутов
Победителям спартакиады вручили медали, а также подарили денежные сертификаты.
Результаты:
1 место – «Бобры».
2 место – команда из Боровихи.
3 место – команда из Березовки.
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