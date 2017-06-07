Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой

Выдающаяся теннисистка отмечает 7 июня свое 36-летие
Звезда отечественного и мирового тенниса Анна Курникова отмечает 7 июня свое 36-летие. Несмотря на завершение своей карьеры, она до сих пор остается одним из главных лиц этого вида спорта в России.
К слову, Курникова запомнилась не только присутствием на корте, но и активной светской жизнью, а также амплуа фотомодели. В контексте дня рождения Анны портал Amic.ru предлагает подборку фото звезды вне ее спортивной жизни.
Материалы по теме
Читайте также
- Вице-премьер Щукин будет искать своего Галицкого для алтайского спорта 0 19.Янв
- Алтайские спортсмены завоевали 10 медалей на Всероссийском турнире по дзюдо 0 01.Ноя
- Финал близок: «Футбольная битва» в СК «Темп» подходит к концу 0 12.Май
- Овечкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ 0 12.Янв
- Барнаульский «Университет» продолжает погоню за лидерами Высшей лиги «А» 0 27.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий