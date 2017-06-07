Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой

Выдающаяся теннисистка отмечает 7 июня свое 36-летие

Звезда отечественного и мирового тенниса Анна Курникова отмечает 7 июня свое 36-летие. Несмотря на завершение своей карьеры, она до сих пор остается одним из главных лиц этого вида спорта в России.

К слову, Курникова запомнилась не только присутствием на корте, но и активной светской жизнью, а также амплуа фотомодели. В контексте дня рождения Анны портал Amic.ru предлагает подборку фото звезды вне ее спортивной жизни.

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