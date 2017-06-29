«Стыдно, стыдно, стыдно» – Зюганов об игре России на Кубке конфедераций

Россия заняла третье место в группе А, одержав одну победу в трех матчах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался относительно игры сборной России на Кубке конфедераций. Ему не понравилось выступление российских спортсменов, пишет газета «Известия».
«Пока слабенько выступает сборная. Стыдно, стыдно, стыдно», — прокомментировал политик. Между тем лидер партии отметил, что не нужно обижаться, когда футболисты не могут за 45 минут попасть в ворота.
Напомним, сборная России по футболу заняла третье место в группе А, одержав одну победу в трех матчах, и не вышла в полуфинал.
Материалы по теме
Читайте также
- Хоккеисты Овечкин и Кузнецов все равно поедут на Олимпиаду в Пхенчхан 0 05.Апр
- Алтайская тхэквондистка Анастасия Анохина одержала победу на международном турнире в Израиле 0 28.Ноя
- Сергей Шубенков стал вторым на очередном этапе «Бриллиантовой лиги» 0 19.Июн
- 10 000 рублей за игру в футбол! 0 02.Сен
- Трековые автогонки пройдут в Алтайском крае 0 01.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
-
Елена
Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнетЧитать статью
-
Александр
На сварчика когда документы сдовать,Читать статью
-
Россиянин
Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…Читать статью
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий