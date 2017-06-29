«Стыдно, стыдно, стыдно» – Зюганов об игре России на Кубке конфедераций

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 21:45

«Стыдно, стыдно, стыдно» – Зюганов об игре России на Кубке конфедераций

"Стыдно, стыдно, стыдно" – Зюганов об игре России на Кубке конфедераций

Россия заняла третье место в группе А, одержав одну победу в трех матчах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался относительно игры сборной России на Кубке конфедераций. Ему не понравилось выступление российских спортсменов, пишет газета «Известия». 

«Пока слабенько выступает сборная. Стыдно, стыдно, стыдно», — прокомментировал политик. Между тем лидер партии отметил, что не нужно обижаться, когда футболисты не могут за 45 минут попасть в ворота.

Напомним, сборная России по футболу заняла третье место в группе А, одержав одну победу в трех матчах, и не вышла в полуфинал.

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Автор: Александр Июнь 29, 2017 21:45
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