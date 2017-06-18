Судья боя Ковалева и Уорда признал свою ошибку

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 15:46

Судья боя Ковалева и Уорда признал свою ошибку

Судья боя Ковалева и Уорда признал свою ошибку

Арбитр подчеркнул, что не остановил бы матч, если бы увидел, что Уорд ударил Ковалева ниже пояса

Судья Тони Уикс признался, что допустил ошибку, досрочно остановив поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт арбитра.

Рефери написал, что увидел свою ошибку при просмотре повторов: он не увидел удары ниже пояса со стороны американца. Уикс добавил, что он остановил бой, поскольку россиянин не защищался. 

«Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок», — подчеркнул судья.

Напомним, Ковалев проиграл американцу в бое-реванше, который состоялся в ночь на воскресенье, 18 июня, и не смог отвовевать титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

В восьмом раунде американец несколько раз ударил россиянина по корпусу, и рефери решил остановить бой. Ковалев считает, что ему нанесли удары ниже пояса. Промоутер боксера Кэти Дува позже сообщила, что опротестует итоги матча.

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Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 15:46
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