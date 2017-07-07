Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Чаще всего абоненты звонили на сочинском стадионе «Фишт»



Компания Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего абоненты звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург». Наибольшее число зарубежных гостей, которые подключались к сети оператора в дни турнира, приехали в Москву из США.

Самый высокий объем интернет-трафика был скачан абонентами Tele2 во время просмотра футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург», на втором месте оказался московский стадион «Открытие Арена». Третье место по популярности использования на его трибунах мобильного интернета занял сочинский «Фишт».

Именно с олимпийского стадиона «Фишт» абоненты Tele2 чаще всего звонили по мобильному телефону. Второе место по количеству сделанных на нем звонков занимает «Открытие Арена», а третье место досталось стадиону «Санкт-Петербург».

Tele2 зарегистрировала наибольшую SMS-активность на стадионе «Казань Арена», второе место по числу отправленных здесь сообщений занял стадион «Фишт», а третье место осталось за главным стадионом Северной столицы.

Tele2 составила рейтинг матчей, где абоненты были наиболее активны в пользовании голосовой связью и мобильным интернетом, а также в отправке сообщений. Оказалось, что чаще всего абоненты выходили в интернет на матче Россия – Португалия, который прошел 21 июня Москве. Второе место занял финальный матч турнира Чили – Германия, сыгранный 2 июля в Санкт-Петербурге. Последнее место в тройке принадлежит матчу между сборными Португалии и Мексики за третье место, который состоялся в этот же день в столице.

Наибольшее число звонков абонентов Tele2 зафиксировала на финальном матче Чили − Германия. Второе место по популярности использования голосовых услуг неожиданно занял матч Германия – Камерун в Сочи 25 июня. Третье место досталось игре между командами Португалии и Чили, которая состоялась в Казани 28 июня.

Этот же матч стал лидером по SMS-активности абонентов. На втором месте оказался футбольный поединок между командами России и Португалии, на третьем − финальный матч турнира Чили − Германия.

Помимо предпочтений абонентов в использовании услуг связи на играх Кубка, Tele2 проанализировала результаты гостевого роуминга. Оказалось, что в Москве наибольшее количество зарубежных абонентов, подключившихся к сети Tele2 в дни турнира, прибыло из США. На втором месте оказались гости из Китая, а замыкает тройку стран-лидеров Эстония. К сети Tele2 также активно подключались путешественники из Белоруссии (4-е место) и Люксембурга (5-е место).

В Санкт-Петербурге на первом месте по подключению к сети Tele2 оказались граждане Эстонии. Вторую строчку рейтинга заняли гости из США, а на третьей позиции снова оказался Китай. Четвертое и пятое места в списке стран-лидеров принадлежат Италии и Великобритании.

В Сочи наибольшее число гостевых роумеров прибыло из Белоруссии, а на втором месте, как и в Северной столице, оказались гости из США. Третье место рейтинга заняли гости из Украины. Наконец, 4-е и 5-е места в пятерке лидеров достались путешественникам из Армении и Эстонии соответственно.

В Казани наибольшее число гостей, которые выбрали сеть Tele2 во время Кубка, были из США. Второе место разделили туристы из Белоруссии и Мексики, что закономерно, так как большинство матчей с участием мексиканской команды проходило именно в Казани. Далее в рейтинге следуют Чехия и Латвия.

Наивысшая активность по потреблению интернет-трафика зафиксирована у абонентов из США, голосовая активность − у туристов из Китая, а больше всего SMS отправляли гости из Белоруссии.

Примечательно, что на московском матче Португалия – Мексика количество абонентов из Мексики на 40% превышало число абонентов из Португалии. В дни Кубка конфедераций услугами оператора пользовались и гости из экзотических стран − Омана, Гибралтара, Макао, Кот-д’Ивуара.

На правах рекламы