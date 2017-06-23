Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ «Арена»

Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 21:45

Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ «Арена»

Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ "Арена"

Болельщиков ждет яркая шоу-программа, подарки, розыгрыши и бодрящая музыка

Прямая трансляция матча Россия – Мексика состоится 24 июня на самом большом экране города в рамках Кубка конфедераций – 2017.

Всех болельщиков ждет яркая шоу-программа с участием команды Siberian Supermoto Riders, много отличной музыки, розыгрышей и подарков. Специальными гостями трансляции станут Артем Scoop, Чешир, и группа GRAMADA.

Мероприятие состоится при поддержке PR-компании «ОРГАНИЗАТОР», ТРЦ «Арена» и СК «ТЕМП».

Партнеры и спонсоры мероприятия:

  • «Ваш Билет 22» 
  • «Спорт FM»
  • магазин спортивной одежды «Forvard»
  • Bar Mortar Vape
  • эксклюзивная одежда «Raven Idol, Barnaul 22
  • творческая мастерская «Moone»
  • крытый картинг-клуб Drive-Arena

Трансляция пройдет на территории парковки ТРЦ «Арена»
Начало: 20:00

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Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 21:45
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