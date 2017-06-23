Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ «Арена»

Болельщиков ждет яркая шоу-программа, подарки, розыгрыши и бодрящая музыка
Прямая трансляция матча Россия – Мексика состоится 24 июня на самом большом экране города в рамках Кубка конфедераций – 2017.
Всех болельщиков ждет яркая шоу-программа с участием команды Siberian Supermoto Riders, много отличной музыки, розыгрышей и подарков. Специальными гостями трансляции станут Артем Scoop, Чешир, и группа GRAMADA.
Мероприятие состоится при поддержке PR-компании «ОРГАНИЗАТОР», ТРЦ «Арена» и СК «ТЕМП».
Партнеры и спонсоры мероприятия:
- «Ваш Билет 22»
- «Спорт FM»
- магазин спортивной одежды «Forvard»
- Bar Mortar Vape
- эксклюзивная одежда «Raven Idol, Barnaul 22
- творческая мастерская «Moone»
- крытый картинг-клуб Drive-Arena
Трансляция пройдет на территории парковки ТРЦ «Арена»
Начало: 20:00
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