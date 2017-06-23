Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ «Арена»

Болельщиков ждет яркая шоу-программа, подарки, розыгрыши и бодрящая музыка

Прямая трансляция матча Россия – Мексика состоится 24 июня на самом большом экране города в рамках Кубка конфедераций – 2017.

Всех болельщиков ждет яркая шоу-программа с участием команды Siberian Supermoto Riders, много отличной музыки, розыгрышей и подарков. Специальными гостями трансляции станут Артем Scoop, Чешир, и группа GRAMADA.

Мероприятие состоится при поддержке PR-компании «ОРГАНИЗАТОР», ТРЦ «Арена» и СК «ТЕМП».

Партнеры и спонсоры мероприятия:

«Ваш Билет 22»

«Спорт FM»

магазин спортивной одежды «Forvard»

Bar Mortar Vape

эксклюзивная одежда «Raven Idol, Barnaul 22

творческая мастерская «Moone»

крытый картинг-клуб Drive-Arena

Трансляция пройдет на территории парковки ТРЦ «Арена»

Начало: 20:00