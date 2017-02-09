Трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов умер на 58-м году жизни

Причину смерти бывшего голкипера родственники не назвали

Известный советский футбольный голкипер Виктор Чанов, родной брат тренера вратарей тульского «Арсенала» Вячеслава Чанова, умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт», ссылаясь на украинское издание gordonua.com.

О кончине трехкратного чемпиона СССР сообщили его родственники. Футболист умер вечером в среду, 8 февраля. Причина его смерти не называется.

Агентство уточняет, что Чанов играл за донецкий «Шахтер» (1978-1981), киевское «Динамо» (1982-1990), а также израильские «Маккаби» из Хайфы (1990-1993) и «Бней Иегуду» (1993-1994). Также он выступал в 21 матче за советскую сборную, в том числе на финальной части чемпионата мира – 1986 и чемпионате Европы – 1988, на котором команда СССР дошла до финала. Во время игр за сборную он пропустил лишь восемь мячей.

В 1995 году Чанов начал тренерскую карьеру. Он работал в киевских ЦСКА-«Борисфен» и «Динамо».