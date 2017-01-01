Трековые автогонки пройдут в Алтайском крае

Соревнования пройдут на территории Барнаульского ипподрома

Соревнования по трековым автомобильным гонкам на кубок губернатора пройдут в Алтайском крае в феврале. Как сообщает пресс-центр администрации Алтайского края, турнир станет четвертым этапом Кубка Урала и Сибири.

11 февраля на территории Барнаульского ипподрома проведут квалификационные гонки. Сами же соревнования состоятся 12 февраля.

Напомним: в прошлом году участие в соревнованиях в Алтайском крае приняли пилоты из десяти регионов.