Трековые автогонки пройдут в Алтайском крае

Соревнования пройдут на территории Барнаульского ипподрома
Соревнования по трековым автомобильным гонкам на кубок губернатора пройдут в Алтайском крае в феврале. Как сообщает пресс-центр администрации Алтайского края, турнир станет четвертым этапом Кубка Урала и Сибири.
11 февраля на территории Барнаульского ипподрома проведут квалификационные гонки. Сами же соревнования состоятся 12 февраля.
Напомним: в прошлом году участие в соревнованиях в Алтайском крае приняли пилоты из десяти регионов.
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