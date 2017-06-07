Тренерский штаб «Спартака» получил 2 миллиона евро за чемпионство

Тренер Массимо Каррера должен был лично распределить деньги между собой и специалистами

Тренерский штаб московского «Спартака», который в первый раз за последние 16 лет стал чемпионом РФ по футболу, получил от руководства клуба два миллиона евро премии, передают «Известия».

По данным газеты, так совет директоров футбольного клуба во главе с владельцем и основным акционером «Спартака» Леонидом Федуном решил вознаградить старания главного тренера — итальянца Массимо Карреры и его помощников.

По словам неназванного высокопоставленного источника в ФК, сумма премиальных составляет 1,8–2 миллиона евро. При этом Каррера, утверждает собеседник издания, должен был лично распределить деньги между собой и помощниками.

Источник добавляет, что премии выплатили всем специалистам. Также часть денег главный тренер выделил и представителям административного штаба «Спартака». Размер выплат был для каждого сотрудника разным.