Трибуны появятся на лыжно-биатлонном комплексе в Белокурихе-2

В 2018 году здесь проведут зимнюю Олимпиаду малых городов Алтая

Трибуны на 1,5 тысячи человек появятся на лыжно-биатлонном комплексе в Белокурихе-2. В ферале 2018 года на стадионе проведут зимнюю Олимпиаду малых городов Алтая.

Комплекс оборудуют информационными щитами, мишенными установками, флагштоком и специальным факелом. К Олимпиаде здесь появятся временные сооружения для размещения раздевалок, кафе, туалетов, медпункта. Ведутся переговоры по поводу проведения в Белокурихе-1 лыжных сборов и соревнований регионального уровня.

Также лыжно-биатлонный комплекс будет открыт для туристов. Протяженность трассы составляет 7 км, есть разные дистанции от 2,5 км.