Турнир памяти отца. В Барнауле прошел турнир по футболу Г. Смертина

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 35 30/08/2017

Соревнования прошли среди мальчишек 2005 года рождения.

Международный футбольный турнир памяти прославленного алтайского тренера Геннадия Смертина прошёл в Барнауле с 23 по 27 августа.

Аршавин сбежал

На одной площадке турнир собрал и объединил мальчишек из шести команд из России, Узбекистана, Казахстана и даже из Южной Кореи. Между собой они соревновались на полях Парка спорта СДЮШОР Алексея Смертина. Причём в Барнаул приехали настоящие гранды большого футбола: московские «Динамо» и «Локомотив», казахстанский «Кайрат», корейский «Чёгу», узбекский «Бунедкор», ну, и, конечно же, наши мальчишки из «Алтая».

Сами соревнования начались ещё в среду, а вот торжественное открытие состоялось на следующий день, 24 августа. Специально для церемонии в Барнаул прилетели оба брата Смертины – Алексей и Евгений, а также «специальный гость» – звезда российского футбола Андрей АРШАВИН. Последнего, как оказалось, мальчишки ждали с самого утра.

Как только бывший игрок сборной России появился в Парке спора, его тут же окружили ребятишки. Мальчишки с воодушевлением заглядывались на звезду и старались урвать автограф или фотографию с ним. В итоге, чтобы не опоздать на одно из мероприятий, футболисту пришлось буквально-таки спасаться бегством. Благо, охранники помогли. А торопился он на встречу с журналистами, кстати, он им поведал много интересного. К примеру, признался, что уже задумывается о завершении карьеры.

– Завершу ли я карьеру уже в этом году? Может быть, это произойдёт. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я пока думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно – не могу сказать, – признался Аршавин.

Важное время

Также Андрей рассказал, что до сих пор следит за своим бывшим клубом – санкт-петербургским «Зенитом» и регулярно смотрит матчи:

– Видел почти все матчи «Зенита» в этом сезоне. Команда Роберто Манчини играет в свежий футбол. Активно и быстро. Очень нравится, как играет Паредес. Ещё сегодня Алексей Смертин мне сказал, что Ерохин тоже из Барнаула. Александр – пока самое слабое звено в питерском «Зените». Но это только в данный момент, а вообще это талантливый и перспективный футболист, который играет все матчи, – сказал он.

И, кстати, очень опрометчиво Андрей Аршавин в стенах спортшколы Алексея Смертина высказался по поводу женского футбола:

– Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол. Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол. Всё, что я видел в женском футболе – это подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом, – заявил футболист.

Видимо, Аршавин был не в курсе, что в алтайской СДЮШОР активно культивируется именно женский футбол и наши девушки довольно успешно проявляют себя как на российском, так и на международном уровнях. Они даже входят в состав национальной сборной, а это говорит о том, что они всё-таки умеют играть в футбол.

И всё же, главной целью визита Андрея Аршавина была популяризация футбола среди детей. По мнению спортсмена, одна из главных проблем – это даже ни привлечение их на занятия, а их переход из юношей во взрослую жизнь.

– Очень важное время – переход из юношеского футбола во взрослый. Очень многие здесь ломаются. Например, кто-то психологически, кто-то физически, кто-то вообще выбирает другую профессию. Если мастерство есть, ты так или иначе выплывешь, но мастерство закладывается в детско-юношеском футболе. Если пропустил этот отрезок, то уже ничего не вернёшь. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше детей играли в футбол по всей стране, – завершил Аршавин.

Динамовцы – лучшие

Что касается самих Смертиных, то для Алексея и его брата Евгения, наверное, этот турнир всё-таки был важен в первую очередь с эмоциональной точки зрения. Они давно хотели каким-то образом почтить память отца, и вот это удалось. Ну и, конечно же, это ещё одна хорошая возможность дать мальчишкам посоревноваться.

– Изначально наша задача была – организовать международный турнир. Он позволяет местным командам оценить свои силы. И чем сильнее соперники, тем больше желание у молодых футболистов расти в своём мастерстве. Играя у себя в регионе, можно, конечно, получать практику, но серьёзный рост идёт, когда ты встречаешься с серьёзным соперником. Этот международный опыт пойдёт алтайским игрокам на пользу, – сказал Алексей СМЕРТИН.

Кстати, по его словам, в будущем он надеется расширить географию участников турнира.

– Хотелось бы видеть в Барнауле футбольные школы Китая, Малайзии, Японии, возможно, команды из Европы, – завил Смертин.

В итоге, в этом году главный приз турнира памяти Геннадия Смертина завоевали футболисты столичного «Динамо-2005». Стоит отметить, что они выиграли все пять матчей, а разница забитых и пропущенных мячей составила аж 27:1! «Серебро» прихватили с собой тоже москвичи – ФК «Локомотив». Третье место у «Кайрата». Далее ташкентский «Бунедкор», сборная Алтайского края и шестой – корейский «Чёгу».

Специальные призы получили и отдельные игроки. Так, динамовец Эдвин Бобоминов был признан лучшим игроком турнира. В конкретных амплуа кубки получили вратарь Али Эркинов («Бунедкор», Узбекистан), защитник Алексей Лысов («Локомотив», Москва), полузащитник Арнур Сагатов («Кайрат», Казахстан) и нападающий Ким Юн Че («Чёгу», Южная Корея).