У алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова родился сын

Мальчика назвали Ярослав

Легкоатлет из Алтайского края Сергей Шубенков впервые стал отцом. Его супруга Анна подарила спортсмену сына Ярослава.

Вес ребенка – 3 кг 230 гр., рост – 52 см.

Как пишет «Алтайский спорт», Сергей сейчас готовится к старту на третьем этапе «Бриллиантовой лиги». Соревнования начнутся 27 мая в 4:03 по местному времени.