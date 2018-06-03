У алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова родился сын

Мальчика назвали Ярослав
Легкоатлет из Алтайского края Сергей Шубенков впервые стал отцом. Его супруга Анна подарила спортсмену сына Ярослава.
Вес ребенка – 3 кг 230 гр., рост – 52 см.
Как пишет «Алтайский спорт», Сергей сейчас готовится к старту на третьем этапе «Бриллиантовой лиги». Соревнования начнутся 27 мая в 4:03 по местному времени.
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Саша
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Дмитрий Волох
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