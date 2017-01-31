Украинские спортсмены покинули пьедестал во время гимна России в Польше

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 01:45

Украинские спортсмены покинули пьедестал во время гимна России в Польше

Украинские спортсмены покинули пьедестал во время гимна России в Польше

Неприятный казус произошел из-за ошибки организаторов, которые перепутали треки

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн России в Польше на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы. Спортсмены начали спускаться с подиума во время звучания гимна, пишет ТАСС.

Соревнования прошли в воскресенье, 29 января. Как рассказала украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, казус произошел из-за ошибки организаторов. По ее словам, вместо обычной музыки был включен гимн России, который должен играть не на цветочной церемонии, а на медальной.

«Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума, мы начали спускаться еще до начала музыки, никакой сенсации здесь нет», – сказала спортсменка.

Отметим, что первое место в этих соревнованиях заняла Россия, второе – Норвегия, а третье – Украина. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии