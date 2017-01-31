Украинские спортсмены покинули пьедестал во время гимна России в Польше

Неприятный казус произошел из-за ошибки организаторов, которые перепутали треки

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн России в Польше на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы. Спортсмены начали спускаться с подиума во время звучания гимна, пишет ТАСС.

Соревнования прошли в воскресенье, 29 января. Как рассказала украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, казус произошел из-за ошибки организаторов. По ее словам, вместо обычной музыки был включен гимн России, который должен играть не на цветочной церемонии, а на медальной.

«Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума, мы начали спускаться еще до начала музыки, никакой сенсации здесь нет», – сказала спортсменка.

Отметим, что первое место в этих соревнованиях заняла Россия, второе – Норвегия, а третье – Украина.