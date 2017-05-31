Упражнения Кегеля для женщин с использованием тренажеров

Об упражнениях Кегеля для женщин знает практически каждая женщина. Гинекологи советуют их как профилактику от многих женских дисфункций. Это конечно справедливо, так как усиленная работа мышц ведет к улучшению кровообращению в области малого таза. Более подробно про упражнения кегеля для женщин можно прочитать здесь http://www.secretfitness.ru/uprazhneniya-kegelya-dlya-zhenshchin/В этой статье хотелось бы рассмотреть не особенности, а то, почему эти упражнения женщины не делают, что мешает им заниматься регулярно, и как добиться хороших долгих результатов?

Причин здесь несколько:

Выполняя упражнения Кегеля, женщина напрягает мышцы тазового дна, но не может проверить, правильно ли она это делает. Напрягаются ли именно те мышцы, которые нужно, или это только кажется по ощущениям. Ведь эти ощущения очень субъективны, увидеть или померить что-то при такой тренировке не получается. Невозможно точно померить результаты занятий и прогресс в показателях. Получается, что при выполнении упражнений, нет никаких шкал или приборов, которые могли бы точно показать, что сегодня ваши мышцы сильнее, чем вчера, потому что давление было на 2 деления больше. Это дает часто ложные представления о результатах и в конце концов очень демотивирует. Ведь когда человек не видит результатов своей работы, он перестает вкладывать свою энергию. Исходя из второго пункта, невозможно поставить или достичь определенной цели. Например, человек хочет стать сильнее, он определяет критерий силы как возможность подтянуться 10 раз на турнике. Он начинает тренироваться, постепенно доходит до этих 10 раз и может сделать перерыв или вообще перестать тренироваться, потому что цель достигнута, и он получил полное удовлетворение. Тренироваться все время очень сложно, да и для большинства людей нет такой необходимости. Но, не имея количественных показателей, Вы не можете определить хорошо ли вы потренировались за этот месяц и можете ли вы сделать перерыв, потому что нет возможности проверить достигли ли вы своей цели. Нестойкость результатов. Упражнения кегеля дают эффект, когда их выполняют постоянно. Это способ держать мышцы в тонусе, но не более того. Ими не возможно натренировать мышцы так, чтобы они стали сильнее в 10 раз и были настолько сильными, что, даже не тренируя, их Вы могли быть уверены, что они в порядке. Просто простыми сокращениями невозможно создать такую нагрузку, чтобы мышцы стали становиться сильнее. Нагрузку можно увеличить, только за счет тренажеров.

Это нам кажется основные причины, почему женщины не делают такие важные упражнения.

Известны они давно и уже есть именно тренажерная методика, разработанная у нас в России, которая устраняет все эти демотивирующие моменты и дает отличный результат при тренировке мышц тазового дна надолго.

Эта тренажерная методика называется Интимкоуч http://www.secretfitness.ru/ .

Методика для домашнего применения, время занятий по 10-20 минут в день, и в ней используются тренажеры, которые:

Реагируют только на сокращение мышц тазового дна. Имеют количественный показатель результатов тренировки. Четкие показатели, когда вы будете уверены, что ваши мышцы очень сильные. Сами нагружают мышцы гораздо сильнее, чем простые сокращении. В том числе, после достижения определенных результатов, можно использовать дополнительные грузы. Это дает долгий эффект, который не пропадает со временем. Мышцы тренируются настолько, что запаса этих тренировок хватает на очень долгое время.

Результаты тренировки с тренажерами настолько заметны, что их отмечают и гинекологи и партнеры женщин, которые тренировались.

Сильные мышцы тазового дна очень благоприятно влияют на здоровье женщины и на ее взаимоотношения с партнером. За счет улучшения кровообращения проходят многие проблемы, в разы повышается вероятность зачатия, проходят боли в дни менструации, близость с партнером становиться ярче и эмоциональнее. Главное это возможность сохранить свое здоровье и молодость надолго.

Позаботьтесь о своем женском здоровье, ведь теперь это стало гораздо проще!