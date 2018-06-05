В алтайский музей переданы личные вещи игрока сборной России по футболу

Выставка, где будут представлены личные вещи футболиста, откроется в преддверии ЧМ по футболу

Фото и личные вещи футболиста сборной России Александра Ерохина передали в фонд Алтайского краеведческого музея, сообщает региональное правительство.

Горожане смогут посетить выставку «Моя страсть — футбол, моя гордость — Россия» уже 8 июня.

Отметим, Ерохин родом из Барнаула, воспитанник местного клуба «Динамо». В 17 лет уехал в Тирасполь, где стал игроком «Шерифа». На счету Ерохина несколько наград: золотые медали чемпионата Молдавии, Кубка страны, Кубка чемпионов Содружества и др. Два года назад стал играть за сборную страны. Вошел в состав сборной России на ЧМ по футболу в 2018 году.