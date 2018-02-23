В Алтайском крае осужденным подарили футбольные и волейбольные мячи

mavit
Автор: mavit Февраль 23, 2018 17:45

В Алтайском крае осужденным подарили футбольные и волейбольные мячи

В акции принял участие парк спорта им. А. Смертина

В Алтайском крае осужденным подарили футбольные и волейбольные мячи

Осужденным ЛИУ-1 и исправительной колонии №3 в Алтайском крае подарили 10 футбольных и волейбольных мячей. Акцию, приуроченную к ЧМ по футболу-2018, провел общественный совет УФСИН совместно с парком спорта им. А. Смертина.

В ЛИУ-1 очень обрадовались подарку, ведь в рамках празднования 23 февраля здесь планируют устроить турнир по футболу.

Отметим, что в колониях проводятся различные спортивные мероприятия – спартакиады, турниры по различным видам спорта.

В Алтайском крае осужденным подарили футбольные и волейбольные мячи

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Автор: mavit Февраль 23, 2018 17:45
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  • володя

    володя

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    Неплохо написано,рекомендую...

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