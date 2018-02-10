В Алтайском крае проведут 50-километровый лыжный марафон

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 05:45

В Алтайском крае проведут 50-километровый лыжный марафон

Старт марафону будет дан 24 февраля

В Алтайском крае проведут 50-километровый лыжный марафон

50-километровый лыжный марафон проведут 24 февраля в селе Алтайское Алтайского края.

«Алтайский марафон» пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй». Приглашаются все любители активного отдыха.

Отметим, что на трассе будут находиться снегоходы, которые смогут оказать помощь участникам марафона.

На площадке будут работать несколько пунктов питания. В рамках марафона пройдет лотерея, на которой разыграют спортивный инвентарь.

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mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 05:45
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