В Алтайском крае проведут 50-километровый лыжный марафон

Старт марафону будет дан 24 февраля

50-километровый лыжный марафон проведут 24 февраля в селе Алтайское Алтайского края.

«Алтайский марафон» пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «АлтайSKIй». Приглашаются все любители активного отдыха.

Отметим, что на трассе будут находиться снегоходы, которые смогут оказать помощь участникам марафона.

На площадке будут работать несколько пунктов питания. В рамках марафона пройдет лотерея, на которой разыграют спортивный инвентарь.