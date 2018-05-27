В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

Соревнования по дрэг-рейсингу пройдут на аэродроме Панфилово

Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC и Чемпионат Алтайского края пройдут в селе Новороманово 26-27 мая.

Сильнейшие спортсмены соберутся на аэродроме Панфилово, чтобы продемонстрировать свое мастерство и мощь автомобилей. «Скорость, драйв, запах жженой резины. Самое долгожданное автомобильное событие года», — говорится в анонсе мероприятия.

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян

© АиФ / Анка Смагинян