В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 23:45

В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

Соревнования по дрэг-рейсингу пройдут на аэродроме Панфилово

В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC и Чемпионат Алтайского края пройдут в селе Новороманово 26-27 мая.

Сильнейшие спортсмены соберутся на аэродроме Панфилово, чтобы продемонстрировать свое мастерство и мощь автомобилей. «Скорость, драйв, запах жженой резины. Самое долгожданное автомобильное событие года», — говорится в анонсе мероприятия.

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат

    © АиФ / Анка Смагинян

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mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 23:45
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