В Алтайском крае сезон автогонок 2018 откроет двухдневный чемпионат
Соревнования по дрэг-рейсингу пройдут на аэродроме Панфилово
Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC и Чемпионат Алтайского края пройдут в селе Новороманово 26-27 мая.
Сильнейшие спортсмены соберутся на аэродроме Панфилово, чтобы продемонстрировать свое мастерство и мощь автомобилей. «Скорость, драйв, запах жженой резины. Самое долгожданное автомобильное событие года», — говорится в анонсе мероприятия.
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© АиФ / Анка Смагинян
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© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
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