В Алтайском крае состоятся гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю»

Соревнования пройдут на Бирюзовой Катуни

17 февраля на территории Бирюзовой Катуни пройдут гонки на собачьих упряжках.

Участники гонки «По седому Алтаю» будут соревноваться на дистанциях 25 и 50 километров. Кроме того, подготовят трассы для детских стартов.

В рамках праздника пройдет концерт, гости смогут принять участие в конкурсах, а также сфотографироваться с четвероногими участниками заездов.

Соревнования начнутся в 10 часов утра.