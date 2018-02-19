В Алтайском крае состоятся гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю»

Соревнования пройдут на Бирюзовой Катуни
17 февраля на территории Бирюзовой Катуни пройдут гонки на собачьих упряжках.
Участники гонки «По седому Алтаю» будут соревноваться на дистанциях 25 и 50 километров. Кроме того, подготовят трассы для детских стартов.
В рамках праздника пройдет концерт, гости смогут принять участие в конкурсах, а также сфотографироваться с четвероногими участниками заездов.
Соревнования начнутся в 10 часов утра.
Читайте также
- Трехкратный чемпион СССР по футболу Виктор Чанов умер на 58-м году жизни 0 09.Фев
- Российского пауэрлифтера дисквалифицировали за футболку с Путиным 0 12.Сен
- Традиционный турнир памяти шахматиста Юрия Никонова состоялся в Барнауле 0 22.Ноя
- Алтайский волейболист стал чемпионом Европы в составе сборной России 0 04.Сен
- В Алтайском крае прошли соревнования по ледолазанию «Открытие сезона» 0 31.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
володя
Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатыватьЧитать статью
-
Алексей Студентов
Неплохо написано,рекомендую...Читать статью
-
Анна
А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образованиеЧитать статью
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий