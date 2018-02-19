В Алтайском крае состоятся гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю»

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 05:45

В Алтайском крае состоятся гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю»

Соревнования пройдут на Бирюзовой Катуни

В Алтайском крае состоятся гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю»

17 февраля на территории Бирюзовой Катуни пройдут гонки на собачьих упряжках.

Участники гонки «По седому Алтаю» будут соревноваться на дистанциях 25 и 50 километров. Кроме того, подготовят трассы для детских стартов.

В рамках праздника пройдет концерт, гости смогут принять участие в конкурсах, а также сфотографироваться с четвероногими участниками заездов.

Соревнования начнутся в 10 часов утра.

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 05:45
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  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

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  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

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  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

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